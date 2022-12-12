Без оливье, вместо елки – дидух. Что известно об украинских традициях на Новый год и Рождество

Новый год – один из самых популярных календарных праздников по всему миру. В Украине традиция новогоднего празднования имеет непростую и длительную историю. Наши предки в разное время праздновали Новый год – и в марте, и в сентябре, и в январе – и теперь дважды. К тому же нам еще в советское время упорно навязывали традиции празднования. Факты ICTV решили вместе с этнологами разобраться, какие традиции празднования Нового года — сугубо украинские, что было вместо елки и почему к украинским детям приходит Николай.

В целом цикл зимних праздников в Украине начинается от Дня Святого Николая. Далее следует один из самых больших праздников года – Рождество Христово. Одни празднуют его 25 декабря – по григорианскому стилю. Другие – 7 января, как это принято по юлианскому календарю. Именно такую традицию нам навязывала долгие годы русская православная церковь, пока весь мир отмечал Рождество 25 декабря. В этом году большинство украинцев вернутся к старым традициям, потому что Православная церковь Украины разрешила праздновать Рождество 25 декабря при условии, что прихожане храма и настоятель выразят соответствующее желание.

Рождество для украинцев – семейный праздник. Этнологи говорят: важно, чтобы в этот день все родные собрались за столом. Нельзя ссориться, а с недругами следует помириться. Также на Рождество был обычай – в кучу связывали все ложки, это означало, что вся семья держится вместе. Немало традиций было и в канун Рождества – в Сочельник. До появления первой звезды хозяин совершал обряд устрашения деревьев. Люди верили, что такой ритуал обеспечит плодородие на следующий год.

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– Провести такой обряд нужно было в обеденное время перед праздничным ужином. Хозяин брал топор, выходил в сад, и осторожно стучал по каждому дереву, приговаривая: если ты не уродишь, то я тебя срублю, а когда уродишь — будет все хорошо. Кто-то из семьи просил дерево не рубить, потому что на следующий год обязательно будет обильно родить. Но к этому нужно осторожно относиться. Этнографы фиксируют, что такое было. Но это не значит, что нужно выйти и бить по деревьям топором, – отмечает этнолог Андрей Паславский.

Дом к праздникам тщательно убирали и украшали. Обычно – соломой, сеном и рушныками. Важным элементом был дидух – сноп из ржи или пшеницы. Его делали из первого собранного урожая и ставили на самое видное место – в красном углу, у икон.

– На месте елки всегда был дидух. Но Петр I притащил в дом вместо дидуха – елку. И переместил акценты с празднования Сочельника на празднование Нового года. Сместилось все. И теперь Рождество – это уже так, а Новый год – это важно. Куранты 12 бьют, президент и оливье. Это советщина. К сожалению, это прижившаяся традиция. Потому что она длительная. Она длилась 70 лет и была очень агрессивной инвазией. Рождество перестали уважать, – констатирует этнолог, доктор исторических наук Елена Щербань.

Особым должен быть и стол. Ужин на Сочельник – постный, из 12 блюд, символизирующих 12 месяцев в году. Каждый регион имел свои гастрономические традиции. Впрочем, обязательно на столе должны быть – хлеб, компот и кутья.

Кроме того, для украинцев Рождество – это также о поминовении умерших. Их “приглашали” на ужин, оставляли для них блюда и даже столовые приборы. А еще были обряды, связанные со скотом.

– Была и такая бытовая магия. На Рождество и на Свят вечер кормить едой со стола скот. Потому что считалось, что в этот день святой ужин, он необычен, и давая со стола еду скоту – он будет здоровым и плодотворным. На Рождество также были представления, что скотина разговаривает. Можно было тихонько зайти в хлев и услышать, о чем говорят между собой козы и коровы, – рассказывает Андрей Паславский.

В ночь с 31 на 1 января мы привыкли праздновать Новый год, но так было не всегда. Ранее украинцы праздновали приход нового года с 13 на 14 января, то есть после Рождества. Что касается символов и атрибутов, знакомые нам елка, шампанское и салат оливье добавились в советское время – в народной культуре таких аналогов не было. Как и появление некоторых новогодних героев.

– Николая вытеснил как раз Дед Мороз. Шампанское, оливье, снегурочка, которая вообще очень странный персонаж. То ли она помощница деда Мороза, то ли внучка, то ли какая-нибудь девка, которая бегает почему-то возле старика по снегу. Это просто нужно задуматься. Почему какой-то старый дедушка по страшным и дремучим лесам и снегам, а возле него какая-то девчонка маленькая. Чего с ним не идет какой-нибудь дядя? Это идеологам была дана задача переформатировать Николая в деда. А оно прижилось, потому что это было пафосно. Вообще дед Мороз — выдуманный в 1937 году персонаж, – подчеркивает доктор исторических наук Елена Щербань.

В общем, наши предки верили, что если не совершить определенных обрядов на новогодние праздники, весь год пойдет кувырком. Многие обряды были посвящены именно урожаю. Например, одна из традиций, сохранившаяся по сей день – это засевание.

– Засевали утром, 1 января. Ранее весной новый год праздновался, поэтому такой обряд – это имитация посева поля. Очень важно, чтобы это был или молодой парень, или мужчина. Ведь именно мужчина носит в себе семена – жизнь. Символизирует начало. Приговаривали разные варианты: сейся, родись рожь — пшеница, горох — чечевица и всякая пашница. Засевалось по всему дому, по всем комнатам и углам. Поздравляли с новым годом и желали счастья – здоровья, изобилия и хорошего урожая, – рассказывает Андрей Паславский.

Еще один театральный обряд – коза, или Меланка – символ плодородия, благополучия. Колядники шли в каждый дом, разыгрывая настоящее действо.

– Перед Маланкой и Василием – щедрый вечер был. Это период, когда щедровали. На Рождество – колядовали, на щедрый вечер – щедровали. И заканчивались эти зимние праздники Крещением, – резюмирует Андрей Паславский.

А еще во время новогодних праздников незамужние девушки думали о судьбе и женихе. Так, утром, на Василия, на новый год, выходили на улицу и у первого встречного мужчины спрашивали имя. Считалось, как тот назовется – так будут звать жениха. А еще – бросали сапоги через дом. В какую сторону сапог повернется – оттуда придет жених. Или выкладывали от печи до порога сапог за сапогом. Чей сапог первый дойдет до порога – та первой выйдет замуж.