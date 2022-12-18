Україна намагається якнайдалі відійти від нав’язаних комуністами традицій. Все більше батьків привчають малюків до того, що подарунки приносить не Дід Мороз чи Санта Клаус, а святий Миколай.

Чому ж до українських дітей приходить саме добрий святий і звідки пішла традиція його вшановувати, Фактам ICTV розповів історик, краєзнавець Назар Лавріненко.

Хто такий святий Миколай

– Це цілком реальна людина. Коли точно він народився, не відомо. Історики називають різні дати в проміжку між 286 до 270 роками до н. е., – розповідає фахівець.

Зате дослідники зійшлися на одному місті його народження – Патарі. Нині це територія Туреччини.

Зараз дивляться

Батьки Миколая були християнами. Хлопчик з дитинства допомагав бідним та нужденним. Після смерті батьків увесь свій величезних спадок чоловік віддав на благодійність. Сам же став священником, згодом – єпископом.

За своє життя він зробив чимало добрих справ: зцілював хворих, визволяв ув’язнених і навіть вгамовував негоду. Після смерті Миколая було канонізовано. І нині це один з найбільш шанованих святих для християн.

Чим святий Миколай відрізняється від Діда Мороза та Санта Клауса

Звичайно, в кожній країні є свій “добрий дідусь”, який приносить подарунки на зимові свята. Найвідоміші – святий Миколай, Дід Мороз і Санта Клаус. Чим же вони відрізняються?

– Як я вже говорив, святий Миколай – це цілком реальний персонаж, існування якого доведено істориками. Він щедро обдаровував усіх, хто цього насправді потребував, – зазначає фахівець.

Наприклад, кидав у вікно мішечки із золотими монетами парі закоханих, які не могли одружитися через свою бідність. А ще подарував по гаманцю, набитому золотом, трьом убогим сестрам, яких ніхто не хотів брати за дружин, бо не мали приданого.

Дід Мороз – це міфічний персонаж із дохристиянських часів. На відміну від святого Миколая, який ще за життя заслужив слави благодійника і чудотворця, Мороз був злим. Він заморожував все живе і вимагав данину гарними дівчатами, яких прив’язували взимку роздягнутими до дерева. Так вони і гинули.

“Одобрити” цього злого стариганя пробували ще за часів Петра І. Пізніше, у 1840 році, друком вийшла казка Володимира Одоєвського Мороз Іванович.

Цей образ взяла на озброєння радянська влада, і в 1937 році Дід Мороз дебютував на офіційній ялинці у Кремлі.

Відтоді дід із довгою білою бородою, одягнутий у червону чи синю шубу та валянки, у супроводі онучки Снігуроньки (до речі, ще одна відмінність від святого Миколая, бо він подарунки приносить без допомоги родичів) став головним персонажем новорічних свят.

Санта Клаус – це вже персонаж американської літератури. Климент Кларк Мур написав присвячений йому вірш у 1821 році.

На відміну від святого Миколая і Діда Мороза, Санта Клаус товстий. Пересувається не пішки, а на санях, запряжених оленями, які літають. А подарунки у будинки доправляє через димар.

Чому ми святкуємо День святого Миколая

День святого Миколая ми святкуємо 19 грудня. Це дата його смерті. Достеменно не відомо, коли з’явилася традиція обдаровувати цього дня дітлахів подарунками. Але знаємо, що походить вона з Німеччини.

Вже в середні віки у цій країні батьки вночі таємно клали під подушки дітям цукерки, іграшки, одяг та інше саме 19 грудня.

Згодом ця традиція поширилася на сусідні країни, зокрема Польщу. А, як відомо, Правобережна Україна тоді була під гнітом Речі Посполитої. Згодом і Лівобережжя України підхопило цей подарунковий квест.

Попри всі намагання комуністів підмінити образ святого Миколая самозванцем Дідом Морозом, українці зберегли пам’ять про нього. Вже в перші роки незалежності України батьки почали дарувати малюкам подарунки на “зимового Миколу”.

Нині ж чи не в кожній родині дітлахи напередодні пишуть листа святому Миколаю із переліком бажань. А вранці 19 грудня шукають подарунок від нього під подушкою.

Чому до українських дітей приходить саме святий Миколай, а не Дід Мороз

Українці віддавна були віруючою нацією. Ми вірили в заступництво святих, а не вигаданих літературних персонажів. А головним святом завжди вважали Різдво, а не нав’язаний радянською владою Новий Рік.

– Та поступово нас позбавляли віри і пам’яті. Безбожники, атеїсти у СРСР запровадили аналог Миколи – Діда Мороза. До речі, ялинка – теж московська, совітська традиція. В Україні ставився на покутті дідух, – пояснює Назар Лавріненко.

То ж коли як не під час страшної війни з Росією відроджувати українські традиції і дистанціюватися подалі від усього, що об’єднує нас з цією країною?

Розповідайте дітям про доброго святого Миколая. Поясніть, що саме він здавна приходить до українських малюків.

Ми не вигадуємо щось нове. Ми просто повертаємося до свого коріння, до вірувань і традицій наших предків, де Діду Морозу немає місця.