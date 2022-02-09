Украинские знаменитости рассказали о своих идеях для подарков для парней на День святого Валентина.

Так, известная певица Надя Дорофеева составила свой топ-3 лучших подарка второй половинке на любой кошелек.

— Билеты на музыкальный фестиваль — беспроигрышный вариант. Вова (Владимир Дантес — супруг Нади. — Ред.) сделал мне такой подарок на Новый год, — отметила певица.

Также она добавила, что можно подарит теплый свитер, ведь праздник проходит не в самом теплом месяце года — феврале. А третьим вариантом она назвала — Spa-день на двоих.

Актриса фильма Большая Прогулка Ирина Гатун отметила, что ей сначала пришло в голову постельное белье.

— Для меня чисто застеленная, свежая постель — синоним уюта. Для усиления эффекта романтики можно выбрать постель из атласа или с милым принтом в сердечко или со зверюшками, — отметила актриса.

Также она добавила, что можно приготовить любимое блюдо любимого.

— И неважно — получится или не получится, подгорит или нет, зато можно произвести вау-эффект, особенно если до этого таких сюрпризов не делали из-за нехватки времени или элементарно не имеете таланта к готовке. Ценность подарка в этот день измеряется отнюдь не в денежном эквиваленте, это точно, главное – внимание! – подчеркнула Ирина.

Гатун еще предложила подарить зонтик с тематической надписью: Даже если небо будет плакать, то знай, что я в твоих руках и защищаю тебя от дождя.

Известная украинская певица Алина Гросу считает, что беспроигрышным подарком на День святого Валентина станет романтический ужин, приготовленный собственноручно.

— Также, замечательным подарком для любимого станет совместная фотосессия у профессионального фотографа. В День святого Валентина в воздухе пахнет любовью, потому яркие эмоции будут увековечены на снимках, — отметила Алина Гросу.

Еще певица предложила подарить браслет. Серебреный, кожаный или другой, но это зависит от вкусов вашего партнера.

— Идей много, но стоит помнить, что самое главное не подарок, а внимание и искренняя любовь, — отметила Алина.

А вот актриса фильма Лучшие выходные Наталья Бабенко убеждена, что дарить стоит хорошие эмоции и впечатления.

— Всегда классно дарить впечатления: прыжок с парашютом – любая активность, которой интересуется вторая половинка. Еще один из выигрышных вариантов – что-то вроде хорошей кожаной сумки или кошелька, полезный подарок, – отметила Наталья.

Она добавила, что женщинам, живущим вместе с мужчинами, следует прислушиваться к их намекам.

— Если люди давно вместе, живут в одной квартире, то со временем ты замечаешь какие-нибудь мелочи, прислушиваешься к непреднамеренным намекам и можешь эти знания использовать в подборе подарка, — подчеркнула Бабенко.

В общем, у знаменитых и не очень украинцев на День святого Валентина одна ценность — любовь, а вот подарок — это лишь возможность подчеркнуть свое отношение. Поэтому выбирать его лучше в хорошем настроении и с наилучшими намерениями, ваш возлюбленный это почувствует.