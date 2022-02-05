Уже скоро, 14 февраля, в Украине будут отмечать День святого Валентина. Каждый год миллионы влюбленных ждут этот праздник, поскольку он ассоциируется с романтикой и свиданиями.

В этот день стоит порадовать свою вторую половинку подарком и особенной атмосферой. Факты ICTV подготовили пять оригинальных способов, как отпраздновать День святого Валентина в 2022 году.

SPA-процедуры для двоих

В День святого Валентина можно отдохнуть со своей второй половинкой и телом, и душей. SPA-комплексы предлагают множество романтических процедур, которые оставят незабываемые впечатления.

Мастер-класс или тренинг

Для тех, кто не привык тратить свое время впустую, есть вариант отметить День влюбленных со своей второй половинкой обучаясь.

Вы можете сходить вместе на уроки игры на барабанах, гончарного мастерства, песочной анимации или даже на мастер-класс по приготовлению суши.

Путешествие

Несмотря на то, что в 2022 году День святого Валентина выпадает на понедельник, можно устроить себе выходной в другом городе или стране. Главное – помнить о карантинных ограничениях.

Приготовить вместе ужин

В День святого Валентина можно вместе приготовить ужин, а затем насладиться своим творением кулинарного искусства, просматривая интересный фильм. Конечно, можно и пообщаться, но во время приготовления у вас найдется на это время.

С друзьями

Если у вас есть друзья, которые не знают, как провести День влюбленных, можно сходить на двойное свидание. Какое оно будет – решать вам.

К примеру, интересным вариантом может стать квест-комната, каток, кинотеатр или уютный вечер в ресторане.