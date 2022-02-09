Українські знаменитості розповіли про свої ідеї щодо подарунків для хлопців на День святого Валентина.

Так, відома співачка Надя Дорофєєва склала свій топ-3 найкращих подарунки другій половинці на будь-який гаманець.

– Квитки на музичний фестиваль – безпрограшний варіант. Вова (Володимир Дантес – чоловік Наді. – Ред.) зробив мені такий подарунок на Новий рік, – зазначила співачка.

Також вона додала, що можна подарувати теплий светр, адже свято проходить не у найтеплішому місяці року – лютому. А третім варіантом вона назвала – Spa-день на двох.

Актриса фільму Велика Прогулянка Ірина Гатун зазначила, що їй спершу спала на думку постільна білизна.

– Для мене чисто застелена, свіжа постіль — синонім затишку. Для посилення ефекту романтики можна обрати постіль з атласу або з принтом в сердечко чи милими звірятками, – зазначила актриса.

Також вона додала, що можна приготувати улюблену страву коханого.

– І не важливо, вийде чи не вийде, підгорить чи ні – зате це може справити вау-ефект, особливо якщо до цього таких сюрпризів не робили через брак часу або елементарно не маєте хисту до готування. Цінність подарунка цього дня вимірюється аж ніяк не в грошовому еквіваленті, це точно, головне — увага! – наголосила Ірина.

Гатун ще запропонувала подарувати парасольку з тематичним написом: Навіть якщо небо буде плакати, то знай, що я у твоїх руках і захищаю тебе від дощу.

Відома українська співачка Аліна Гросу вважає, що безпрограшним подарунком на День святого Валентина стане романтична вечеря, приготована ​​власноруч.

– Також чудовим подарунком для коханого стане спільна фотосесія у професійного фотографа. У День святого Валентина у повітрі пахне любов’ю, бо яскраві емоції будуть увічнені на знімках, – зазначила Аліна Гросу.

Ще співачка запропонувала подарувати браслет. Срібний, шкіряний або інший, але це залежить від смаку вашого партнера.

– Ідей багато, але варто пам’ятати, що найголовніше не подарунок, а увага та щире кохання, – зазначила Аліна.

А ось акторка фільму Найкращі Вихідні Наталія Бабенко переконана, що дарувати варто хороші емоції та враження.

– Завжди класно дарувати враження: стрибок з парашутом — будь-яка активність, якою цікавиться друга половинка. Ще один з виграшних варіантів — щось на кшталт хорошої шкіряної сумки або гаманця, корисний подарунок, – зазначила Наталія.

Вона додала, що жінкам, які живуть разом з чоловіками, варто прислухатися до їхніх натяків.

– Якщо люди давно разом, живуть в одній квартирі, то з часом ти помічаєш якісь дрібниці, прислухаєшся до ненавмисних натяків і можеш ці знання використати в підборі подарунку, – наголосила Бабенко.

Загалом у знаменитих і не дуже українців на День святого Валентина одна цінність – кохання, а ось подарунок – це лише можливість показати свою ставлення. Тому обирати його краще у гарному гуморі та з найліпшими намірами, ваш коханий це відчує.