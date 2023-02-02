Сурок Тимка спрогнозировал, когда наступит весна в Украине. Реальной смены сезона придется ждать аж шесть недель.
Событие произошло 2 февраля на биостанции в Гайдарах.
Также сурок ответил, что нужно есть украинцам и какого урожая ждать в 2023 году. Четырехлапый любимец страны выбрал свеклу.
Смотритель сурка Владимир Ронкин заявил, что Тимка исхудал и плохо спит — это могут быть последствия стресса из-за войны.
На прогноз сурка отреагировали и в Украинском гидрометеорологическом центре. Они заявили, что суть прогноза от сурка Тимки — привлечение внимания к биоразнообразию Украины и сохранение украинских степей.
Что касается прогнозов от зверька, то к ним не нужно относиться слишком серьезно.
— К серьезным научным прогнозам и синоптике это не имеет никакого отношения, — отметили в центре.
Напомним, что День сурка отмечают в Канаде и США. Это животное в XVIII веке в Северной Америке играло роль “метеоролога”, что продолжается и по сей день. Как отмечают День сурка в Украине можно узнать на Фактах ICTV.