Бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна в Україні. На реальну зміну сезону доведеться чекати аж шість тижнів.

Подія сталася 2 лютого на біостанції у Гайдарах.

Також бабак відповів, що треба їсти українцям і якого врожаю чекати 2023 року. Чотирилапий улюбленець країни вибрав буряк.

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Доглядач бабака Володимир Ронкін заявив, що Тимко схуд і погано спить – це можуть бути наслідки стресу через війну.

На прогноз бабака відреагували й в Українському гідрометеорологічному центрі. Вони заявили, що суть прогнозу від бабака Тимка – привернення уваги до біорізноманіття України та збереження українських степів.

Щодо прогнозів від звірка, то до них не потрібно ставитися надто серйозно.

– До серйозних наукових прогнозів та синоптики це не має жодного стосунку, – зазначили у центрі.

Нагадаємо, що День бабака відзначають у Канаді та США. Ця тварина у XVIII столітті у Північній Америці відігравала роль “метеоролога”, що продовжується і донині. Як святкують День бабака в Україні, можна дізнатися на Фактах ICTV.