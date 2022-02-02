Ежегодно, 2 февраля, в Канаде и США отмечают день сурка. Именно это животное в XVIII веке в Северной Америке играло так называемую роль метеоролога.

Дело в том, что в Древнем Риме 2 февраля праздновали День ежа. Именно по поведению разбуженного ежа составляли прогноз. В северной Германии в эту дату просыпался барсук, в некоторых регионах — медведь. На основе этого и в Америке развили эту традицию члены Клуба Сурка из Панксатони.

Официальным праздником День сурка стал в 1886 году.

Стоит отметить, что в США и Канаде есть самые известны сурки-метеороголи — всего их семь. Считается, что именно они точно предсказывали прогноз.

Традиции и приметы на День сурка

2 февраля необходимо наблюдать за сурком, а именно — его тенью. Обычно зверька достают из норы. Если в этот день солнечно, сурок пугается своей тени и прячется в свой домик, тогда стоит ждать холодов.

Если день пасмурный, зверек выходит из спячки — признак того, что весна будет ранней.

После того, как обряд предсказания закончен, в городах устраивают массовые мероприятия и гуляния.

Стоит отметить, что согласно украинским традиция, сурок выходит из спячки на Явдохи — 14 марта. Он выходит из норки, свистит, возвращается в свой дом и спит дальше до Благовещения — 25 марта.

День сурка плавно становится популярным и в Украине. Кроме того, у нас также есть сурки-метеорологи — харьковский Тимка и львовская Маруся.

Украинцы любят предсказания, поэтому вопросами о погоде не ограничиваются. К примеру, в 2020 году они спрашивали у сурков про безвиз, о курсе доллара и других актуальных темах. А в 2021 году Тимка предсказал, как победить коронавирус, выбрав из предложенных предметов спорт и выдержку.