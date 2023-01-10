Хью Джекман опроверг слухи об использовании стероидов для игры Росомахи в фильмах Людей Икс. Австралийский актер добавил, что усердно работал, и снова будет тренироваться для игры своего героя в фильме Дэдпул 3.

Об этом артист рассказал в интервью HBO.

— Я не принимал стероиды и люблю свою работу, в том числе и Росомаху. Я должен быть осторожен с тем, что я говорю здесь. Мне уже рассказывали о побочных эффектах препаратов. Но нет, я просто сделал это по-старому. Я съел очень много цыплят — мне очень жаль всех веганов и вегетарианцев. Буквально карма нехорошая у меня, — отшутился Джекман.

В другом интервью Хью признался, что в 2000 году по ошибке изучал поведение волков вместо росомахи, так как не знал, что такое животное действительно существует. Это было его первой игрой в роли Росомахи в Людях Икс.

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Напомним, что Джекман сыграет роль Росомахи в грядущем Дэдпуле 3 от Marvel. Ранее актер признался, что на то, чтобы вернуть себе форму, у него уйдет около 6 месяцев — он будет только тренироваться и проводить свое время с семьей. Премьера картины запланирована на 6 сентября 2024 года.