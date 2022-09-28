Г’ю Джекман повернеться до ролі Росомахи у Дедпулі 3 після тривалої перерви.

Продюсер і виконавець головної ролі у фільмі Раян Рейнольдс записав відео, в якому розповідає про третю частину Дедпула. Сидячи на дивані, Рейнольдс розмірковує про те, що нова частина Дедпула “має виділятися та бути на рівні”.

– Це був неймовірний виклик, який змусив мене зануритись глибоко всередину себе. І в мене нічого немає. Так, тут (У голові. – Ред.) зовсім пусто. І це жахливо. Але ми маємо одну ідею, – додає він.

Несподівано на відео з’являється Г’ю Джекман, який йде сходами.

Зараз дивляться

– Гʼю, чи не хотів би ти зіграти Росомаху ще раз? – запитує Рейнольдс. – Звісно, Раяне, – відповідає Джекман, не озираючись на нього.

Прем’єра Дедпула 3 запланована на 6 вересня 2024 року. Сценарій напишуть Венді та Ліззі Моліньє, а режисером фільму буде Шон Леві.