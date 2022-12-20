2022 год пролетел незаметно — он был богатым на фильмы, сериалы и мультфильмы, которых многие ждали годами. К примеру, в декабре состоялся релиз Аватар 2, продолжения которого ждали более 13 лет.

2023 год тоже сможет порадовать киноманов — крупные компании уже рассказали о своих планах, так что можно планировать походы в кинотеатры на протяжении года.

Самые ожидаемые фильмы 2023 года — далее в материале.

Сейчас смотрят

Форсаж 10

По заявлениям создателей франшизы, это последняя часть культовой истории. И хотя сюжет хранится в тайне, уже на 2024 год запланирован Форсаж 11, который точно станет логическим завершением.

Премьера картины ожидается 19 мая 2023 года.

Стражи галактики. Часть 3

Очередной фильм по вселенной Marvel о спасителях галактики. Скандалы с режиссером Джеймсом Ганном не пошли на пользу картине. По сюжету, Питер Квилл до сих пор не оправился после смерти Гаморы, но защитить галактику кроме него никто не сможет.

Премьера запланирована на 5 мая 2023 года.

Джон Уик 4

Франшиза, которая не нуждается в представлении. В главной роли Киану Ривз, который уже четвертый фильм подряд пытается выжить на фоне открытой на него охоты. Противостоять он будет самой организации, на которую работал как наемный убийца. Ранее режиссеры картины предупреждали, что зрители не должны ждать счастливого конца.

Релиз картины ожидается 24 марта 2023 года.

Вилли Вонка

Вилли Вонка — римейк классической истории. Теперь роль одиозного главы шоколадной фабрики возьмет на себя Тимоти Шаламе, а не Джонни Депп. История расскажет о юном Вилли, а также о том, что привело мальчика к открытию всемирно известной фабрики.

Премьера фильма состоится 15 декабря 2023 года.

Барби

Нашумевший фильм, сценарий для которого писали создатели игрушек Барби. Помимо интересного стиля картины, интригует также и актерский состав — в главных ролях Марго Робби и Райан Гослинг. Примечательно, что разработкой картины занялись еще в 2014 году.

Фильм покажут публике уже 21 июля 2023 года.

Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1

Очередной шпионский боевик с Томом Крузом в главных ролях. Франшиза пользуется огромной популярностью, а Круз готов и дальше удивлять зрителей смертельными трюками, которые он делает на камеру без каскадеров.

В прокат фильм выйдет 14 июля 2023 года.