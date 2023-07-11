Певица Злата Огневич оказалась в полицейском участке. Артистка решила написать заявление на преследователя, который не давал ей спокойно жить.

Мужчина по имени Роман названивал ей, писал сообщения, звонил консьержу из дома Златы, спрашивая, когда она вернется и караулил возле дома. Свои действия он объяснял тем, что у него нет другого выхода и он просто хочет пригласить исполнительницу на кофе.

Злата показала скриншот переписки с преследователем, на котором видно, что он отчитывается перед ней куда едет и где будет ее ждать. Она отметила, что до последнего давала ему шанс, но уже терпеть не может.

Огневич попросила мужчину подъехать в полицейский участок, на что он написал, что больше так не будет и это был последний раз.

— Я постоянно его просила оставить меня в покое. Я себя очень спокойно ввела и до последнего оттягивала тот момент, когда пойду в полицию. Думала, что человек влюблен, зачем я это буду делать, но он не понимает слова Нет, которое было сказано много раз. Думаю, что на днях с ним поговорят и скажут, что не хорошо вторгаться в личное пространство, — отметила Злата.

Ранее Злата уже рассказывала об этом преследователе. Огневич говорила, что он нашел ее номер телефона и названивает ей. Тогда певица решила подождать с походом в полицию, поскольку отмечала, что ведет он себя не агрессивно.