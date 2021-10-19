Старшая дочь Билла и Мелинды Гейтс, 25-летняя Дженнифер, вышла замуж. Избранником девушки стал 30-летний египетский наездник и конкурист Наель Нассар.

Свадьбу пара сыграла в имении Вестчестер в штате Нью-Йорк. Празднование длилось несколько дней. Сначала влюбленные поженились по мусульманским традициям, а затем устроили вечеринку, куда пригласили 300 гостей.

На личной странице в Instagram Дженнифер поделилась фото со свадьбы.

— Моя Вселенная, — лаконично подписала снимок Дженнифер.

Свадьба обошлась семье Гейтсов в $2 млн. Специально для торжественного банкета на территории поместья построили павильон, заказали несколько грузовиков цветов и огромный многоярусный торт.

К алтарю Дженнифер вели ее родители. Длинное платье с глубоким вырезом и пышной юбкой для невесты сшила дизайнер Вера Вонг.

За музыкальное сопровождение в день праздника отвечала известная рок-группа Coldplay. У Дженнифер было девять подружек невесты, одетых в зеленые платья.

О помолвке Дженнифер и Наэля стало известно в январе 2020 года. Предложение руки и сердца Наэль сделал своей возлюбленной во время зимнего отдыха в горах, где они катались на лыжах.

До этого пара встречалась несколько лет. Они познакомилась во время учебы в Стэнфордском университете.

Напомним, что в мае 2021 года Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака.

Они приняли это решение после долгих раздумий и большой работы над своими отношениями. Сейчас пара поддерживает общение и продолжает работать над совместным благотворительным фондом.

Фото: Дженнифер Гейтс