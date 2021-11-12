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Впервые официально! Пэрис Хилтон вышла замуж

12 ноября 2021, 09:56
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Впервые официально! Пэрис Хилтон вышла замуж
Источник: Depositphotos

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон вышла замуж. Избранником звезды стал предприниматель Картер Реум, с которым они встречались два года.

Радостной новостью 40-летняя Пэрис поделилась у себя в Instagram, однако актриса опубликовала лишь одно фото, по которому не разглядеть ее свадебного платья Видно лишь то, что оно идет под шею. На голове у Хилтон фата.

— Моя вечность начинается сегодня, — подписала снимок Перис.

Влюбленные узаконили брак 11 ноября. По данным иноСМИ, церемония проходила в частном поместье Лос-Анджелеса. Пришли пару поздравить члены семьи, друзья и звездные гости, среди которых Ким Кардашьян, Пола Абдул и другие.

Пэрис не показывает фото и видео с церемонии, поскольку все это поклонники смогу посмотреть в реалити-шоу Paris in Love, которое будет состоять из 13 серий.

— Я хочу, чтобы фанаты увидели, что я нашла своего прекрасного принца и мою счастливую сказочную свадьбу, — говорила Хилтон в одном из интервью.

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В феврале стало известно, что Пэрис Хилтон выходит замуж за Картера Реума. Помолвка влюбленных состоялась 13 февраля.

Стоит отметить, что это первый брак для Пэрис.

Источник
People
Теги
Свадьба , Періс Хілтон
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