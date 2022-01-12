Сыновья американской певицы Бритни Спирс одобряют отношения своей мамы с фитнес-тренером Сэмом Асгари.

16-летнему Шону и 15-летнему Джейдену нравится их будущий отчим.

— Ее мальчики так счастливы, что их мама обрела свободу. Шон и Джейден знают, как сильно Сэм любит их маму, и в последнее время они очень сблизились с ним, — рассказал близкий к певице источник.

Также он сказал, что 27-летний Сэм и 40-летняя Бритни живут вместе, поэтому мальчики всегда общаются с ним и им это нравится.

— Бритни называет их троих: Мои мальчики! Это трое мужчин, которые, как она знает, всегда будут любить ее и защищать, несмотря ни на что, — сказал источник.

Напомним, что в сентябре Бритни Спирс обручилась с Сэмом Асгари. Влюбленные объявили о помолвке, разместив на своих страницах в Instagram изображения, на которых артистка показывает обручальное кольцо.

Предложение Бритни Сэм сделал в ее доме в Южной Калифорнии.

Позже Бритни Спирс заявила, что хочет родить третьего ребенка. На этот раз девочку. Первый комментарий к соответствующей публикации оставил именно Сэм, очевидно мужчина не против стать отцом впервые.

Артистка и фитнес-тренер встречаются с 2016 года. Они познакомились на съемках клипа к песне Slumber Party.