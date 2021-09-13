Американская поп-певица Бритни Спирс и ее парень Сэм Асгари объявили о помолвке. Об этом знаменитости заявили в Instagram.

Пара разместила на своих страницах в Instagram изображения, на которых Спирс показывает обручальное кольцо. Аксессуар необычный — по словам ювелира Романа Малаева, на нем выгравировано слово Львица.

— Я не могу в это поверить, — подписала ролик Бритни в своем Intagram.

Фитнес-тренер и певица начали встречать в 2016 году, а познакомились на съемках клипа к песне Slumber Party. Мужчина сделал предложение в доме Спирс в Южной Калифорнии.

Напомним, что певица в эпицентре скандалов и судебных разбирательств. Звездная пара заявила о своей помолвке спустя несколько дней после подачи отцом Бритни просьбу о прекращении опекунства над дочерью. Он контролировал финансы и личную жизнь певицы на протяжении последних 10 лет.

Во время опекунства Бритни не могла выйти замуж и родить ребенка, хотя ей этого очень хотелось.

Джеймс Спирс отказывается от опекунства для избежания наказаний. Певицу пичкали сильнодействующими лекарствами и заставляли работать сверхурочно. Также адвокат Бритни заявлял, что были и финансовые злоупотребления со стороны отца Спирс.

В средине августа знаменитость могла лишиться статуса жертвы — домработница звезды заявила, что у них произошла ссора. По словам женщины, Бритни якобы выбила телефон у нее из рук, а затем ударила. Однако прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело из-за отсутствия доказательств.