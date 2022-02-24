24 февраля началось вторжение российских войск на территорию Украины. Наши селебрити всячески пытаются поддержать народ, а также обращаются к своим знакомым и подписчикам со страны-агрессора.

Слова поддержки высказал Алан Бадоев, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина, Ольга Цибульская, Никита Алексеев, Настя Каменских и многие другие.

Режиссер Алан Бадоев обратился в гражданам РФ. Мужчина попросил москвичей ему не писать о том, как им стыдно за их власть.

— Идите на улицы! Потому что прямо сейчас мою страну убивает ваша страна! Прошу распространять, не молчать и действовать, — написал Алан в Instagram.

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала эмоциональный пост в своем микроблоге, в котором обратилась к российским подписчикам.

— Сегодня Путин начал войну с моей страной! 14% моих подписчиков с РФ передайте остальным! Россия бомбит Украину. Если на ваших ТВ этого не показывают! — написала Никитюк.

Актер Андрей Бедняков отметил, что больше не может молчать.

— Прямо сейчас мы с вами стоим на пороге войны, большой войны. Я сейчас в командировке и не вздумайте писать, что я куда-то сбежал! Я никогда не сбегал и никуда! Я уехал, поскольку до конца не верил, что такое возможно в наше время. Оказывается, возможно, — отметил Андрей.

Он сказал, что приехал снимать новый выпуски Орла и Решки, чтобы его смотрели в России, Белоруссии, Казахстане и везде, где говорят на русском языке.

— И меня не ущемляют! Меня не нужно защищать. Я хотел бы обратиться к друзьям, которые живут в России… Вы любите называть нас братьями, так вот прямо сейчас пора вступит в игру нам. Если не могут это решить политики, почему бы нам не попробовать сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить этот ужас и кошмар, — сказал Бедняков.

Андрей сказал, что наша армия никогда не сложит оружия и будет защищать территорию, поскольку это наша страна и наша земля.

— Нам всем нужно успокоится. Давайте решим, сделаем шаг, сделаем стоп. Иначе будет очень много страданий, смертей и назад уже дороги никогда не будет. Я прошу вас не молчать, если мы можем что-то сделать, давайте делать! Пускай будет мир! Все будет Украина! — сказал Бедняков.

Телеведущая Маша Ефросинина опубликовала пейзаж Киева, на котором изображена Родина-мать. Она отметила, что сегодня, 24 февраля, узнала, как страшно, когда отец будет детей словами: Встаем, началась война!

— Но надо сейчас как-то взять себя в руки. Поговорить с детьми, читать только официальные новостные источники, фейки и паника действуют не хуже ракет. Дышать. Собрать по возможности всех близких рядом. Принимать решения взвешенно, а не эмоционально. Сохраняем спокойствие. И поешьте, даже через силу- еда притупляет тревогу, — написала Ефросинина.

Певец Alekseev сообщил, что в 5 утра проснулся от вибрации телефона и звуков взрывов. Он отметил, что слышал, как соседи повсюду впопыхах покидали свои квартиры, громко захлопывая двери. Примерно через два часа за окном несколько раз очень громко раздался звук сирены.

— Обращаюсь ко всем, кто читает эти строки, пишу их, как мирный, гражданский, не военный человек, никогда никому не угрожающий и не посягающий на чью-то свободу. Войны ради мира не бывает! Война несет только боль! Война сегодня пришла в мой дом и дома десятки миллионов украинцев! Мы не хотим этой войны и надеемся, что она, как можно скорее уйдет из нашей родной, любимой и мирной Украины навсегда, — написал исполнитель.

Певица Настя Каменских также не осталась в стороне.

— В эти трудные времена мы остаемся сильными и молимся за нашу страну! Мы — Украина, — написала исполнительница в Instagram-stories.

Поддержала Украину и певица Светлана Лобода, которая долгое время проживала в России. Сейчас исполнительница живет в Европе.

— Мое сердце разрывается. С 5 утра на связи с родными и близкими мне людьми. Ну как же это возможно! Господи, остановите все это. Я просто плачу, — написала Лобода.

Певица Jerry Heil также обратилась в гражданам России. Она сообщила, что проснулась от взрывов и вспышек.

— Ребята из России. Я знаю, здесь есть такие — адекватные и настоящие. Очнитесь и передайте наконец информацию всем своим близким. В 4 утра началась война!.. Российские войска бомбят по всей территории моей страны. Очнитесь, и передайте информацию тем, кто в информационном бреду, — написала артистка.

Высказал свое мнение и телеведущий Владимир Остапчук. Он отметил, главное — не паниковать.

— Это то, чего добиваются российские войска. Сохраняем спокойствие. Наша армия сильная! Мы победим! — написал он.

Музыкальный продюсер Потап призвал встать на защиту Украины весь мир. Он обратился к пользователям сети с просьбой публиковать флаг нашего государства.

— Поддержите нашим флагом! Пусть весь мир узнает, что Россия нападает на нас! Помолитесь за Украину! Помогите украинцам. Мы победим! Мы хотим мира! — написал Потап.

Опубликовала в Instagram публикацию и певица Злата Огневич. Она отметила, что просит мира и спокойствия для своей родной страны.

— Очень прошу всех держать равновесие в эти непростые времена. Проверяйте новости, не верьте фейкам! Силы нашим защитникам, мудрости партнерам и миру для Украины, — написала Огневич.

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные органы – военные администрации.