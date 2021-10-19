Не Канье Вест, а Йе: суд разрешил реперу изменить имя

Американский репер, которого все знают как Канье Веста, решил теперь официально изменить свое имя. Теперь его зовут Йе (Ye).

Исполнитель обратился в суд Лос-Анджелеса (США) в конце августа 2021 года. Этот процесс занял несколько месяцев. 19 октября стало известно, что прошение Канье Веста одобрили.

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ABC пишут, что такое решение репер принял по личным мотивам.

Однако имя Йе (Ye) начал использовать еще в 2018 году, давая намеки, что скоро у него появится новая запись в документах.

По словам Канье, имя Йе (Ye) — староанглийское и переводится как Ты. Это имя в Библии встречается чаще других. Это олицетворение добра, зла и растерянности, которое определяет, кем мы есть. Об этом Вест рассказывал в одном из интервью.

Три года назад Канье Вест выпустил альбом с одноименным названием Ye, после которого сделал заявление на своем Twitter. Американец сказал, что его имя это лишь формальность, а на самом деле он Йе. Также имя Йе (Ye) значится и в его Instagram.