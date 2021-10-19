Не Канье Вест, а Йе: суд разрешил реперу изменить имя

Американский репер, которого все знают как Канье Веста, решил теперь официально изменить свое имя. Теперь его зовут Йе (Ye).
Исполнитель обратился в суд Лос-Анджелеса (США) в конце августа 2021 года. Этот процесс занял несколько месяцев. 19 октября стало известно, что прошение Канье Веста одобрили.
ABC пишут, что такое решение репер принял по личным мотивам.
Однако имя Йе (Ye) начал использовать еще в 2018 году, давая намеки, что скоро у него появится новая запись в документах.
По словам Канье, имя Йе (Ye) — староанглийское и переводится как Ты. Это имя в Библии встречается чаще других. Это олицетворение добра, зла и растерянности, которое определяет, кем мы есть. Об этом Вест рассказывал в одном из интервью.
Три года назад Канье Вест выпустил альбом с одноименным названием Ye, после которого сделал заявление на своем Twitter. Американец сказал, что его имя это лишь формальность, а на самом деле он Йе. Также имя Йе (Ye) значится и в его Instagram.