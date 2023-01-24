Предательница Ани Лорак проведет благотворительный концерт в помощь “нуждающимся”

Певица-предательница Ани Лорак анонсировала благотворительный концерт в помощь “нуждающимся людям”.

О своем выступлении, которое состоится 24 января в онлайн-формате, артистка сообщила в Instagram-stories.

— Дорогие друзья, с огромным удовольствием хочу пригласить вас на свой акустический мини-концерт, который произойдет в прямом эфире. Это будет благотворительный концерт. У вас будет возможность помочь людям, которые нуждаются. Увидимся, — сказала предательница.

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Кому именно она собралась помогать — рассказывать не стала. Однако о том, что в Украине страдают ее соотечественники от действий страны-агрессора, Ани Лорак молчит, поэтому вряд ли деньги будут переданы украинцам.

Так, артистка продолжает делать вид, что все нормально, выступает в РФ, где желает всем любви и счастья.