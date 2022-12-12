Певица-предательница Ани Лорак вернулась на сцену в РФ, пока в ее родной стране идет полномасштабная война.

Позиция артистки понятна всем давно, с начала вторжения страны-агрессора в Украину она не проронила ни слова. Однако сейчас и вовсе решила развлечь россиян, выйдя перед ними на сцену в рамках новогоднего концерта и пожелав им счастья и любви.

Предательница исполнила перед гражданами РФ свой новый трек Лабиринт.

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Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Ани Лорак приостановила свои концерты в России. Она выступала на корпоративах и появлялась на шоу, якобы снятых до 24 февраля.

После же исполнительница хотела отправиться в тур по Европе, назвав себя самой титулованной украинской певицей, однако этот замысел ей не удался. Концерты Ани Лорак в Германии и Чехии отменили.

Теперь, по всей видимости, она приняла решение развлекать граждан страны-агрессора, которая бомбит украинские города и убивает мирных жителей.