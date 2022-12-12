Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Пока украинцев убивают: Ани Лорак на концерте в РФ пожелала россиянам счастья

12 декабря 2022, 16:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пока украинцев убивают: Ани Лорак на концерте в РФ пожелала россиянам счастья
Источник: Ани Лорак

Певица-предательница Ани Лорак вернулась на сцену в РФ, пока в ее родной стране идет полномасштабная война.

Позиция артистки понятна всем давно, с начала вторжения страны-агрессора в Украину она не проронила ни слова. Однако сейчас и вовсе решила развлечь россиян, выйдя перед ними на сцену в рамках новогоднего концерта и пожелав им счастья и любви.

Предательница исполнила перед гражданами РФ свой новый трек Лабиринт.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Ани Лорак приостановила свои концерты в России. Она выступала на корпоративах и появлялась на шоу, якобы снятых до 24 февраля.

После же исполнительница хотела отправиться в тур по Европе, назвав себя самой титулованной украинской певицей, однако этот замысел ей не удался. Концерты Ани Лорак в Германии и Чехии отменили.

Теперь, по всей видимости, она приняла решение развлекать граждан страны-агрессора, которая бомбит украинские города и убивает мирных жителей.

Читайте также:
Пока украинцев убивают: Ани Лорак на концерте в РФ пожелала россиянам счастьяПриедь в Мариуполь, Харьков, Херсон! Ани Лорак получила ответ от разъяренных украинцев

Теги
Ани Лорак Концерт Россия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь