Певица Оля Полякова вспомнила, как по ошибке отправила предательнице Ани Лорак гневное сообщение с нецензурной лексикой. Она рассказала, как тогда ей удалось избежать серьезного скандала с путинисткой и призналась, жалеет ли сейчас о тех словах.

Однажды Полякова наткнулась на видео с концерта Ани Лорак в Одессе, который проходил в 2021 году. Говорит, хотела этот ролик с Instagram-stories отправить своему менеджеру Артему, однако по ошибке переслала его предательнице.

— Беру ее stories и пишу: — Ты смотри, какая с**а, вернулась, будет она тут залы собирать. Ноги кривые, костюмы го**о, поет ужасно. Наговорила и отправила. Думала, что Артему, но когда уже отправила, смотрю, что сделала это Ани Лорак. А там такой спич… Сразу было написано — просмотрено, — вспоминает Оля.

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Говорит, после этого стала звонить своему менеджеру, чтобы рассказать обо всем, но он ее успокоил.

— Эту всю историю прочитал ее пиарщик и тут он пишет моему менеджеру Кате: — Олю что, взломали? Катя сказала, что это что-то там сделал Артем, — смеясь сказала Полякова.

Отмечает, сегодня все те слова, которые она тогда написала Ани Лорак, абсолютно ей уместны, а потому артистка ни капли о них не жалеет.