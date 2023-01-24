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Зрадниця Ані Лорак проведе благодійний концерт на допомогу “нужденним”

24 Січня 2023, 18:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ані Лорак
Джерело: Ані Лорак

Співачка-зрадниця Ані Лорак анонсувала благодійний концерт на допомогу “нужденним людям”.

Про свій виступ, який відбудеться 24 січня в онлайн-форматі, артистка повідомила в Instagram-stories.

– Дорогі друзі, із величезним задоволенням хочу запросити вас на свій акустичний міні-концерт, який відбудеться в прямому ефірі. Це буде благодійний концерт. Ви матимете можливість допомогти людям, які цього потребують. Побачимося, – сказала зрадниця.

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Кому саме вона зібралася допомагати – розповідати не стала. Однак про те, що в Україні страждають її співвітчизники від дій країни-агресорки, Ані Лорак мовчить, тому навряд чи гроші передадуть українцям.

Так, артистка продовжує вдавати, що все нормально, виступає в РФ, де бажає всім любові та щастя.

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