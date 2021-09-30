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Роберт Паттинсон раскрыл детали о фильме Бэтмен: Будет много сюрпризов

30 сентября 2021, 15:08 Микола Олефіренко
Паттинсон
Источник: Depositphotos

Британец Роберт Паттинсон рассказал немного подробностей о будущем фильме Бэтмен по комиксам DC, режиссером которого выступил Мэтт Ривз.  На ежегодном мероприятии DC FanDome актер заверил, что кинокартина даст зрителям новый взгляд на Брюса Уэйна и Женщину-кошку, которую сыграла Зои Кравиц.

— Я и Зои кое-что сделали. Это забавная мелочь, и таких сюрпризов будет много по всему фильму — заявил Паттинсон.

Актер уже посмотрел некоторые отрывки фильма, и поделился своим мнением с фанатами.

— Я посмотрел кое-что из этого фильма, и это действительно круто, — добавил Роберт.

Напомним, что премьера фильма Бэтмен с Паттинсоном в главной роли состоится 4 марта 2022 года. Выход супергеройского фильма откладывали дважды из-за пандемии. Автором комиксов выступил Бэн Аффлек, о чем заявляли разработчики фильма еще в 2014 году. Съемки картины завершились 13 марта 2021 года.

Напомним, что в октябре публике покажут еще один фильм по комиксам — Веном 2: Карнаж с Томом Харди. Он вернется в роли журналиста Эдди Брока, который вступил во взаимовыгодное партнерство с инопланетным симбиотом, вселившимся в его тело в первом фильме, и будет противостоять новому злодею.

Начало октября порадует киноманов огромным количеством премьер. Ознакомиться с полным списком фильмов можно в подборке Фактов ICTV.

Источник
Variety
Теги
Бетмен , кінопрем`єри , Фільм
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