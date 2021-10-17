На DC FanDome представили новый трейлер Бэтмена

На DC FanDome представили новый трейлер долгожданного фильма о Бэтсмене с Робертом Паттинсоном в главной роли.

В фильме о Темном рыцаре Брюс Уэйн столкнется с одним из самых культовых суперзлодеев – Загадочником.

Создатели обещают, что новая лента будет мрачной и суровой. В первом кадре трейлера показали человека за столиком в закусочной, который сидит в момент, когда прибывают полицейские. Его заковывают в наручники.

Когда его выводят, в пене кофе показывают знак Загадочника. В фильме покажут Брюса Уэйна, который еще не успел сформироваться, как герой.

Фото: Кадр из трейлера