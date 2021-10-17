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На DC FanDome представили новый трейлер Бэтмена

17 октября 2021, 13:59 Дмитро Кудрявцев
Бетмен

На DC FanDome представили новый трейлер долгожданного фильма о Бэтсмене с Робертом Паттинсоном в главной роли.

В фильме о Темном рыцаре Брюс Уэйн столкнется с одним из самых культовых суперзлодеев – Загадочником.

Создатели обещают, что новая лента будет мрачной и суровой. В первом кадре трейлера показали человека за столиком в закусочной, который сидит в момент, когда прибывают полицейские. Его заковывают в наручники.

Когда его выводят, в пене кофе показывают знак Загадочника. В фильме покажут Брюса Уэйна, который еще не успел сформироваться, как герой.

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Фото: Кадр из трейлера

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