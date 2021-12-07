Поклонники канадской певицы Граймс заметили отсылку к Илону Маску в новом сингле знаменитости. Судя по строчкам в новой песне, бывшая жена миллиардера умело подчеркнула причину их расставания.

Сингл получил название Player of Games — Игрок. В нем 33-летняя знаменитость поет о влюбленности в Игрока, а также делает отсылки к космосу.

Стоит отметить, что 50-летний генеральный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск известен своей любовью к видеоиграм.

Строчки песни явно отсылаются к миллиардеру:

Я влюблена в величайшего игрока,

Но он всегда будет любить игру,

Больше, чем он любит меня

Уплывай

В холодные просторы космоса

Даже любовь

Не могла удержать тебя на своем месте.

Напомним, что Маск и Граймс расстались в конце сентября 2021 года. Пара была вместе три года, и по словам главы Tesla, они остались в хороших отношениях ради общего годовалого сына, которого назвали X Æ A-12.

Инженер объяснил, что его работа требует находиться в Техасе, в то время как 33-летняя Граймс в основном живет в Лос-Анджелесе.

Пара начала встречаться еще в мае 2018 года, а в 2020 — родился сын. Для певицы это первенец, а вот для Маска — шестой ребенок.