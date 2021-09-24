Американский миллиардер и инженер Илон Маск расстался со своей возлюбленной, канадской певицей Граймс (настоящее имя — Клэр Буше). Пара была вместе три года.

По словам 50-летнего Илона Маска, они остались в хороших отношениях ради годовалого сына, которого назвали X Æ A-12.

— Мы разошлись, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, — сказал миллиардер.

Инженер объяснил, что его работа требует нахождение в Техасе, в то время как 33-летняя Граймс в основном живет в Лос-Анджелесе.

— В основном моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я был в Техасе или путешествовал за границу, а большая часть ее работы в Лос-Анджелесе. В даный момент она находится со мной, а малыш Икс в соседней комнате, — сказал Маск.

В мае 2018 года стало известно, что Илон Маск и Граймс встречаются. В мае 2020 года у них родился сын. Для певицы это первенец, а вот для инженера шестой ребенок, поскольку у Маска уже есть пятеро детей от первой жены — писательницы Джастин Уилсон.

Впервые фото малыша X Æ A-12 Илон Маск показал в Twitter, когда ему исполнилось девять месяцев. В кадре мальчик забавно высунул язык. В свою очередь Граймс тоже опубликовала снимок, на котором держит первенца на руках.