9 декабря выйдет продолжение культового сериала Секс в большом городе, которое получило название И просто так. Поклонники ленты затаив дыхание ждут новых серий, в которых увидят главных героев спустя 20 лет.

Пока все гадают, как все-таки сложилась жизнь Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк, Миранды Хоббс и других, Факты ICTV предлагают пройти тест — какая из вещей главных героинь Секса в большом городе подходит вам больше всего.

Премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Фильм транслировался до 2004 года, однако никогда не переставал быть обсуждаемым и популярным.

Сериал получил шесть премий Эмми, восемь золотых глобусов, а также 36 других наград.

Продолжение сериала Секс в большом городе (И просто так) будет состоять из десяти эпизодов, длительность каждого из них — 30 минут.

Недавно стриминговый сервис HBO Max обнародовал официальный трейлер нового сезона Секса в большом городе. В видео можно увидеть главных героинь оригинального сериала. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.