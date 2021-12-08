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Почувствуй себя героиней Секса в большой городе: какая вещь для тебя (тест)

8 декабря 2021, 15:03
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Секс в большом городе 2021

9 декабря выйдет продолжение культового сериала Секс в большом городе, которое получило название И просто так. Поклонники ленты затаив дыхание ждут новых серий, в которых увидят главных героев спустя 20 лет.

Пока все гадают, как все-таки сложилась жизнь Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк, Миранды Хоббс и других, Факты ICTV предлагают пройти тест — какая из вещей главных героинь Секса в большом городе подходит вам больше всего.

 

Премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Фильм транслировался до 2004 года, однако никогда не переставал быть обсуждаемым и популярным.

Сериал получил шесть премий Эмми, восемь золотых глобусов, а также 36 других наград.

Продолжение сериала Секс в большом городе (И просто так) будет состоять из десяти эпизодов, длительность каждого из них — 30 минут.

Недавно стриминговый сервис HBO Max обнародовал официальный трейлер нового сезона Секса в большом городе.  В видео можно увидеть главных героинь оригинального сериала. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

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Секс в большом городе , Тест , тест-драйв
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