Хип-хоп исполнительница и актриса Ники Минаж опубликовала серию откровенный фото, на которых предстала практически голой. Звезда это сделала в честь своего дня рождения, вчера, 8 декабря, ей исполнилось 39 лет.

Эпатажная артистка не перестает удивлять своих поклонников необычными фотоссесиями. На этот раз Минаж и вовсе решила раздеться для фото. Так, на кадрах звезда предстала топлес, прикрыв грудь руками. Из одежды на ней аксессуар со стразов, который подчеркивает ее талию и обволакивает шею, и стринги.

На одном из снимков Ники и вовсе предстала голой. Она позирует полуоборотом, сидя на большом плюшевом медведе. Артистка дополнила свой образ розовыми волосами и высокими шпильками.

Поклонники засыпали звезду поздравлениями, а также оценили ее откровенную фотосессию.

Вау!

С днем рождения, королева!

Не переставай это делать.

Вот как должны выглядеть фото, сделанные на день рождения.

Хотел бы оказаться на месте медведя.

Продолжай творить историю!

Ты так потрясающе выглядишь!

Легенда! Знаешь чем удивлять! — Пишут в комментариях Ники Минаж.

Напомним, в сентября Ники Минаж оскандалилась из-за твита о вакцинации. В публикации в Twitter артистка якобы рассказала о побочных эффектах прививки.

По словам певицы, друг ее двоюродной сестры потерял потенцию после прививки от Covid-19. Из-за этого его невеста отменила свадьбу. После этого поста Ники пригласили посетить администрацию президента США и переговорить с врачом о вакцинах.