Хип-хоп исполнительница и актриса Ники Минаж опубликовала серию откровенный фото, на которых предстала практически голой. Звезда это сделала в честь своего дня рождения, вчера, 8 декабря, ей исполнилось 39 лет.
Эпатажная артистка не перестает удивлять своих поклонников необычными фотоссесиями. На этот раз Минаж и вовсе решила раздеться для фото. Так, на кадрах звезда предстала топлес, прикрыв грудь руками. Из одежды на ней аксессуар со стразов, который подчеркивает ее талию и обволакивает шею, и стринги.
На одном из снимков Ники и вовсе предстала голой. Она позирует полуоборотом, сидя на большом плюшевом медведе. Артистка дополнила свой образ розовыми волосами и высокими шпильками.
Поклонники засыпали звезду поздравлениями, а также оценили ее откровенную фотосессию.
- Вау!
- С днем рождения, королева!
- Не переставай это делать.
- Вот как должны выглядеть фото, сделанные на день рождения.
- Хотел бы оказаться на месте медведя.
- Продолжай творить историю!
- Ты так потрясающе выглядишь!
- Легенда! Знаешь чем удивлять! — Пишут в комментариях Ники Минаж.
Напомним, в сентября Ники Минаж оскандалилась из-за твита о вакцинации. В публикации в Twitter артистка якобы рассказала о побочных эффектах прививки.
По словам певицы, друг ее двоюродной сестры потерял потенцию после прививки от Covid-19. Из-за этого его невеста отменила свадьбу. После этого поста Ники пригласили посетить администрацию президента США и переговорить с врачом о вакцинах.