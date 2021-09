Хип-хоп исполнительница Ники Минаж не пришла на Met Gala 2021. В Twitter она написала, что просто не хочется пока вакцинироваться, а это было одно из условий присутствия на мероприятии.

— Они хотят, чтобы вы сделали прививку для Met Gala. Если мне сделают прививку, то это будет не ради Met Gala. Это произойдет, когда я почувствую, что провела достаточно исследований. Я работаю над этим сейчас, — написала Ники Минаж.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one

