Американская рэп-исполнительница Ники Минаж заявила, что ее пригласили в Белый дом, чтобы поговорить о вакцинации. Это произошло после публикации звезды в Twitter, где она рассказала о якобы побочных эффектах от вакцины.

По словам Ники, друг ее двоюродной сестры из Тринидада потерял потенцию после прививки от Covid-19. Из-за этого его невеста отменила свадьбу.

Певица написала, что приняла приглашение и посетит администрацию президента США. Однако там разрушили планы Минаж и сказали, что просто предложили ей переговорить с врачом о вакцинах.

— Как и другие, мы предложили позвонить Ники Минаж одному из наших врачей, чтобы ответить на ее вопросы о безопасности и эффективности вакцины, — сказал представитель ведомства в интервью NBC News.

На пост звезды отреагировали правительства Тринидада и Великобритании. Министр здравоохранения Тринидада заявил, что правительство очень серьезно относится к подобным заявлениям. Они пересмотрели все сообщения о побочных эффектов от вакцины, но не обнаружили ничего похожего.

Главный врач Англии Крис Уитти обвинил Минаж в дезинформации и сказал, что ей должно быть стыдно за свои слова.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошутил, что информацию о побочных эффектах вакцины от Covid-19 он хотел бы получали от врачей, а не от Ники Минаж.

Ранее Ники Минаж отказалась от участия в Met Gala 2021 из-за требования сертификата о вакцинации. Она заявила, что сделает прививку от Covid-19 только тогда, когда проведет достаточно исследований.

Певица уже больше года не проводит публичные выступления. По ее словам, она не хочет рисковать из-за ребенка, которого родила 30 сентября 2020 года.

Также Ники Минаж рассказала, что Дрейк заразился коронавирусом после вакцинации. Поэтому учитывая этот пример, она пока не готова к прививке.