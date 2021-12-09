Хіп-хоп виконавиця та акторка Нікі Мінаж опублікувала серію відвертих фото, на яких постала практично голою. Зірка це зробила на честь свого дня народження, вчора, 8 грудня, їй виповнилося 39 років.

Епатажна артистка не перестає дивувати своїх шанувальників незвичайними фотосесіями. Цього разу Мінаж і зовсім вирішила роздягнутися на фото. Так, на кадрах зірка постала топлес, прикривши груди руками. З одягу на ній аксесуар зі стразів, який підкреслює її талію й обтікає навколо шиї, та стрінги.

На одному зі знімків Нікі взагалі постала голою. Вона позує півобертом, сидячи на великому плюшевому ведмеді. Артистка доповнила свій образ рожевим волоссям та високими шпильками.

Шанувальники засипали зірку привітаннями, а також оцінили її відверту фотосесію.

Вау!

З днем народження, королева!

Не переставай це робити.

Ось як має виглядати фото, зроблені на день народження.

Хотів би опинитися на місці ведмедя.

Продовжуйте творити історію!

Ти такий чудовий вигляд маєш!

Легенда! Знаєш чим дивувати! – Пишуть у коментарях Нікі Мінаж.

Нагадаємо, у вересні Нікі Мінаж оскандалилася через твіт про вакцинацію. У публікації в Twitter артистка нібито розповіла про побічні ефекти щеплення.

За словами співачки, друг її двоюрідної сестри втратив потенцію після щеплення від Covid-19. Через це його наречена скасувала весілля. Після цього поста Нікі запросили відвідати адміністрацію президента США та переговорити з лікарем про вакцини.