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Значительная для семьи сумма: Притула рассказал, кому и сколько донатит для победы

11 июля 2023, 13:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Притула

Телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, куда и сколько донатит со своих денег. Шоумен признался, что доверяет своему фонду, хоть и сумма его пожертвований в 2023 году понизилась.

— Обычно я доначу в фонд Сергея Притулы, потому что знаю, как там распоряжаются средствами на пользу украинской армии. Иногда жертвую и на другие волонтерские инициативы — к примеру, в начале года помог фонду Маши Ефросининой. Это была значительная сумма для нашей семьи. Задонатил, потому что ее организация занимается реабилитацией женщин и девушек, которые пострадали от сексуального насилия, — заявил Притула.

Шоумен добавил, что в 2023 году его семья отдала меньше, чем в начале полномасштабного вторжения.

— За эти полгода 2023 я не могу похвалиться большими пожертвованиями — в районе 200 тыс грн. А в прошлом году наша семья задонатила около 650 тыс. грн, — признался Сергей.

В условиях войны волонтер не только помогает армии, но и продолжает получать знания. В начале июля Притула стал магистром — он получил высшее образование в сфере публичного управления и администрирования. Для этого он побывал в шкуре студента в Украинском католическом университете во Львове.

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Источник
Deutsche Welle
Теги
Война в Украине Сергей Притула
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