Телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів, куди і скільки донатить зі своїх грошей. Шоумен зізнався, що довіряє своєму фонду, хоча сума його пожертвувань у 2023 році знизилася.

– Зазвичай я доначу у фонд Сергія Притули, бо знаю, як там розпоряджаються коштами на користь української армії. Іноді жертвую й в інші волонтерські ініціативи – наприклад, на початку року допоміг фонду Маші Єфросиніної. Це була значна сума для нашої родини. Задонатив, тому що її організація займається реабілітацією жінок і дівчат, які постраждали від сексуального насильства, – заявив Притула.

Шоумен додав, що у 2023 році його сім’я віддала менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

– За ці пів року 2023 я не можу похвалитися великими пожертвами – в районі 200 тис. грн. А минулого року наша сім’я задонатила близько 650 тис. грн, – зізнався Сергій.

В умовах війни волонтер не тільки допомагає армії, а й продовжує здобувати знання. На початку липня Притула став магістром – він здобув вищу освіту у сфері публічного управління та адміністрування. Для цього він побував у шкурі студента в Українському католицькому університеті у Львові.