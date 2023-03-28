Телеведущий и волонтер Сергей Притула признался, что планировал с женой Екатериной Сопельник четвертого ребенка, однако полномасштабная война внесла свои коррективы.

По словам Притулы, они хотели зачать ребенка осенью 2022 года. От планов своих Сергей не отказывается, однако, очевидно, переносит, поскольку задумывать что-либо на перед сейчас трудно.

— Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре — октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср**ая русня со своим гребаным Путиным очень сильно перебили все планы. Откровенно, мне очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем на два -три недели. Месяц — максимум, — подчеркнул он.

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Напомним, Сергей Притула является отцом троих детей. У него две дочери от жены Екатерины Сопельник и сын от первого брака с Юлией Андрийчук.