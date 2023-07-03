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Сын сказал, что это очень странно: Сергей Притула получил диплом магистра

3 июля 2023, 18:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сергій Притула
Источник: Сергей Притула

Ведущий и волонтер Сергей Притула получил диплом магистра. Он получил высшее образование в сфере публичного управления и администрирования, окончив Украинский католический университет во Львове.

Этой новостью Притула поделился в своем Instagram, где также обнародовал фото в выпускной мантии. На одном из кадров он предстал со своим сыном.

— Учиться во время войны – это сложно как с моральной точки зрения, так и логистически. Поэтому я искренне благодарен Силам обороны Украины, что дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую, — сказал Притула.

Он поблагодарил научную руководительницу и своих одногруппников за поддержку и мотивацию в течение этих двух лет.

Также Сергей поделился забавной реакцией сына на его выпускной.

— Сын сказал, что это как-то очень странно — прийти к отцу на выпускной быстрее, чем отец к нему, — отметил Притула.

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