Ведущий и волонтер Сергей Притула получил диплом магистра. Он получил высшее образование в сфере публичного управления и администрирования, окончив Украинский католический университет во Львове.

Этой новостью Притула поделился в своем Instagram, где также обнародовал фото в выпускной мантии. На одном из кадров он предстал со своим сыном.

— Учиться во время войны – это сложно как с моральной точки зрения, так и логистически. Поэтому я искренне благодарен Силам обороны Украины, что дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую, — сказал Притула.

Он поблагодарил научную руководительницу и своих одногруппников за поддержку и мотивацию в течение этих двух лет.

Также Сергей поделился забавной реакцией сына на его выпускной.