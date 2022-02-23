Американское издание Hollywood Unlocked заявило, что королева Елизавета II скончалась.

— Источники, близкие ко двору, сообщили нам эксклюзивно о смерти Елизаветы II. Она должна была явиться на свадьбу редактора британского Vogue Эдварда Эннифула, но была найдена мертвой, — говорится в заявлении Hollywood Unlocked.

Позже издание опубликовало пост в Instagram, в котором сообщило, что полные подробности, связанные со смертью королевы, еще не разглашаются.

Британский журналист Рикардо Брукс заявил, что это лишь слух, поскольку в случае смерти монарха действует особый регламент. Тогда служба ВВС сообщит об этом первой, как только личный секретарь Елизаветы проинформирует премьер-министра. Существует тщательно разработанный план по объявлению ее смерти.

Сам Букингемский дворец ничего не сообщал.

Ранее стало известно, что королева Британии Елизавета II заболела Covid-19. В Букингемском дворце сообщили, что у нее наблюдаются легкие симптомы заболевания, похожие на обычную простуду.

Известно, что Елизавета II делала три прививки вакциной против коронавируса, поэтому вероятно течение болезни будет легче, чем могло бы быть.