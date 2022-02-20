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Королева Британии Елизавета II заболела Covid-19

20 февраля 2022, 14:03
Юля Захарченко редактор ленты
Королева Британии Елизавета II заболела Covid-19
Источник: Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II получила положительный результат теста на коронавирус. Она продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на болезнь.

В Букингемском дворце сообщили, что у Елизаветы II наблюдаются легкие симптомы заболевания, похожие на обычную простуду.

— Королеве Британии оказывают необходимую медицинскую помощь, она будет соблюдать все соответствующие рекомендации, — говорится в заявлении дворца.

Елизавета II делала три прививки вакциной против коронавируса, поэтому вероятно течение болезни будет легче, чем могло бы быть.

Недавно принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуолльская Камилла заболели коронавирусом. Старший сын королевы Британии чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе.

6 февраля в Великобритании отмечали 70-летие правления королевы Елизаветы II, возглавляющей страну дольше всех монархов.

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Источник
Bloomberg
Теги
Єлизавета ІІ , Великобритания , Коронавирус Covid-19
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