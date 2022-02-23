Американське видання Hollywood Unlocked заявило, що королева Єлизавета ІІ померла.

– Джерела, близькі до королівского двору, повідомили нам ексклюзивно про смерть Єлизавети ІІ. Вона мала з’явитися на весілля редактора британського Vogue Едварда Енніфула, але була знайдена мертвою, – йдеться в заяві Hollywood Unlocked.

Згодом видання опублікувало пост в Instagram, в якому повідомило, що повні подробиці, пов’язані зі смертю королеви, ще не розголошуються.

Британський журналіст Рікардо Брукс заявив, що це лише чутки, оскільки в разі смерті монарха діє особливий регламент. Тоді служба ВВС повідомить про це перша, як особистий секретар Єлизавети проінформує прем’єр-міністра. Існує ретельно розроблений план щодо оголошення її смерті.

Сам Букінгемський палац нічого не повідомляв.

Раніше стало відомо, що королева Британії Єлизавета II захворіла на Covid-19. У Букінгемському палаці повідомили, що вона має легкі симптоми захворювання, схожі на звичайну застуду.

Відомо, що Єлизавета II робила три щеплення вакциною проти коронавірусу, тому ймовірно перебіг хвороби буде легшим, ніж міг би бути.