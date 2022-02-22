Королева Великобритании Елизавета II отменила запланированные онлайн-конференции из-за Covid-19. Известно, что сейчас у нее наблюдаются легкие симптомы этого вируса.

— Поскольку Елизавета II испытывает легкие симптомы, похожие простуду, она решила не проводить сегодня запланированные виртуальные мероприятия, но продолжит выполнять легкие обязанности, — сообщили в Букингемском дворце.

Инсайдеры также подтвердили, что на ближайшую неделю ее обязанности планируют сменить. Скорее всего, на легкие задачи, которые не требуют интенсивного общения.

Напомним, что еще в воскресенье 20 февраля Елизавета II получила положительный результат теста на Covid-19. Она продолжила выполнять свои обязанности, игнорируя наличие вируса в организме.

Тогда также подтвердилось наличие легких симптомов, которые испытывает королева уже третий день.

Известно, что Елизавета II полностью вакцинирована тремя дозами. Букингемский дворец ранее подтвердил, она с покойным принцем Филиппом сделали первые дозы вакцинации еще в январе 2021 года. Правда, о датах следующих инъекции решили не сообщать — медицинская тайна.

Напомним, что монарх не первый член королевской семьи с вирусом. В начале февраля принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуолльская Камилла заболели Covid-19. Cтарший сын королевы Британии вернулся к работе, и чувствует себя хорошо.