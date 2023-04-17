Американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян в очередной раз поймали на неудачном фотошопе.
В Instagram модель обнародовала селфи в купальнике, сделанное через зеркало. В руке у нее телефон. Но взгляд подписчиков был прикован вовсе не к фигуре Ким, а к ее руке, на которой отсутствовал средний палец.
— Я просто ношу купальник Skims и молюсь, чтобы в Лос-Анджелесе не шел дождь вечно, — написала под кадром Кардашьян.
Несмотря на то, что многие поклонники таки похвалили внешний вид Ким, другие все же уличили ее в редактировании фото.
- Интересно, понимает ли она, что мы знаем, насколько плохо ее фотографии отфотошоплены?
- Количество редактирования абсурдно. Просто запостите обычную фотографию.
- Почему эта фотография настолько отредактирована? Я одна вижу полностью искаженное изображение?
- Подождите, а где средний палец?
- У нее попсокет, поэтому палец будто стерт. Я на секунду растерялась.
- Палец на правой руке стерт, а внутренняя поверхность бедер на левой стороне расползлась на пиксели.
- Сколько фотошопа, — пишут в комментариях под фото пользователи сети.