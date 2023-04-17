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Фото Персоны

Где средний палец? Ким Кардашьян вновь неудачно использовала фотошоп

17 апреля 2023, 12:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ким Кардашьян
Источник: Depositphotos

Американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян в очередной раз поймали на неудачном фотошопе.

В Instagram модель обнародовала селфи в купальнике, сделанное через зеркало. В руке у нее телефон. Но взгляд подписчиков был прикован вовсе не к фигуре Ким, а к ее руке, на которой отсутствовал средний палец.

— Я просто ношу купальник Skims и молюсь, чтобы в Лос-Анджелесе не шел дождь вечно, — написала под кадром Кардашьян.

Несмотря на то, что многие поклонники таки похвалили внешний вид Ким, другие все же уличили ее в редактировании фото.

  • Интересно, понимает ли она, что мы знаем, насколько плохо ее фотографии отфотошоплены?
  • Количество редактирования абсурдно. Просто запостите обычную фотографию. 
  • Почему эта фотография настолько отредактирована? Я одна вижу полностью искаженное изображение?
  • Подождите, а где средний палец?
  • У нее попсокет, поэтому палец будто стерт. Я на секунду растерялась.
  • Палец на правой руке стерт, а внутренняя поверхность бедер на левой стороне расползлась на пиксели.
  • Сколько фотошопа, — пишут в комментариях под фото пользователи сети.
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