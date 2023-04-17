Американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян в очередной раз поймали на неудачном фотошопе.

В Instagram модель обнародовала селфи в купальнике, сделанное через зеркало. В руке у нее телефон. Но взгляд подписчиков был прикован вовсе не к фигуре Ким, а к ее руке, на которой отсутствовал средний палец.

— Я просто ношу купальник Skims и молюсь, чтобы в Лос-Анджелесе не шел дождь вечно, — написала под кадром Кардашьян.

Несмотря на то, что многие поклонники таки похвалили внешний вид Ким, другие все же уличили ее в редактировании фото.