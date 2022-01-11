Сервис Netflix представил тизер документального фильма jeen-yuhs об американском музыканте Канье Уэсте.

В минутном ролике показали, как рэпер общается с другими известными музыкантами — Jay-Z, Фарреллом Уильямсом и Kid Cudi. На одном из отрезков показали момент, когда Канье записывает трек Through the Wire с шиной во рту, которую ему установили после автомобильной аварии — тогда он повредил челюсть.

Работа над картиной началась еще в мае 2021 года — тогда Канье анонсировал выход фильма, основанный на архивных видео, которые записывались последние 20 лет. Музыкант отметил, что эти кадры не видел никто — он их даже не публиковал в сети.

Картину приобрела Netflix за $30 млн, а ее съемками занимались режиссеры Куди Симмонс и Чике Оза (Coodie & Chike). Уэст уже сотрудничал с ними — режиссеры работали над его клипами на треки Through the Wire и Jesus Walks.

Премьера первой части фильма jeen-yuhs запланирована на 16 февраля 2022 года — работу покажут в кинотеатрах США, на платформе Netflix и кинофестивале Сандэнс. Показ остальных частей картины отменили из-за распространения штампа Омикрон.

Сам Канье часто привлекает к себе внимание общественности. В конце декабря он купил особняк через дорогу от своей бывшей жены, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. По его словам, он хочет быть ближе к Ким и их трем общим детям.