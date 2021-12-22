Кинематографическая вселенная Marvel представила первый официальный трейлер фильма Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия.

Трейлер продолжения серии фильмов о Докторе Стрендже не особо информативный, однако загадочный. В видео показали несколько персонажей и злодеев, главным из которых выступит сам Стивен Стрэндж, роль которого исполняет актер Бенедикт Камбербэтч.

В трейлере показано, что Стрэндж обращается а помощью к Ванде, говоря, что без нее ему не справится, а также интересуется, знает ли она что-то о мультивселенной.

Также в киноленте появятся такие актеры, как Элизабет Олсен, Чиветел Эджиофор, Бенедикт Вонг и другие.

Представленный видеоролик уже успели посмотреть те, кто смотрел фильм Человек-паук: Нет пути домой, премьера которого в кинотеатрах Украины состоялась 16 декабря. Именно тизер-трейлер сиквела Доктор Стрендж оказался второй сценой после титров.

Вместе с трейлером Marvel Studios представили дебютный постер.

Режиссером киноленты Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия стал Сэм Рэйми, на счету которого трилогия Человека-паука.

Премьера фильма в украинском прокате запланирована на 5 мая 2022 год.