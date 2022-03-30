Главный герой романтического реалити Холостяк 6 и грузинский кинопродюсер Иракли Макацария основал благотворительный фонд, который помогает Украине.

Фонд Спасем Украину (Save Ukraine) Макацария создал вместе с другом Ное Сулаберидзе. За короткое время им удалось распространить информацию и собрать гуманитарную помощь.

Иракли отметил, что грузинский народ очень быстро включился, благодарен он за помощь и строительной компании ORBI Group, известной в Украине.

Они оказывают помощь украинцам, которые были вынуждены бежать от войны в Грузию. Перспектива фонда долгосрочная, поскольку после окончания войны нашему народу нужна будет помощь.

— Собрав первые средства, при поддержке нашего посольства мы привезли гуманитарную помощь в Польшу. Мне очень хотелось, чтобы те люди, которые только пересекли границу, увидели знакомое им лицо. В такие сложные моменты психологическая поддержка не менее важна. Очень эмоционально и волнительно было видеть, как люди подходили ко мне и благодарили за то, что мы вместе, за то, что грузинский народ помогает, — сказал экс-Холостяк.

Иракли уверен, победа — за Украиной, поскольку зло никогда не сможет победить добро. Также он отметил, что украинская армия мощная и дает достойный отпор врагу.

Весь цивилизованный мир сейчас помогает Украине. Звезды выступают с поддержкой и оказывают разнообразную помощь. Так, например, в Великобритании прошел благотворительный концерт, на котором собрали для нашей страны $16 млн.