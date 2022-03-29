В Варшаве состоится благотворительный киномарафон CinemAid Ukraine Charity Film Marathon на поддержку Украины. Мероприятие запланировано на 1-3 апреля, и на открытии покажут военную драму Щедрик украинки Олеси Моргунец-Исаенко.

Об этом сообщили в Госкино Украины. Также на открытии будут присутствовать Посол Украины в Польше Андрей Дещица и Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

Фильм Щедрик расскажет историю о детях, которые остались без родителей на фоне зверств СССР и Третьего Рейха. Их принимает у себя преподаватель пения София, которая стала настоящей мамой для них в это нелегкое время. История расскажет, как детские стремления найти мир в этом мире и стойкость матери борются с карательным режимом и его последствиями.

Известно, что собранные с мероприятия средства будут отправлены фонду Повернись Живим, на помощь киноиндустрии и пострадавшим от войны кинематографистам и их семьям.

За эти три дня покажут огромное количество украинских фильмов: Щедрик, Захар Беркут, Поводырь, Круты 1918, Влюбленные в Киев, Наследие, Живой костер, Национальный музей, Фантастические украинцы, Черкассы.