На благотворительном концерте для Украины в Великобритании собрали 12,2 млн фунтов стерлингов (почти $16 млн). Деньги направят на гуманитарную поддержку украинцев.

В концерте Concert For Ukraine, который проходил в Бирмингеме, приняли участие: Эд Ширан, Камила Кабельо, Эмели Санде, Том Оделл, рок-группа Snow Patrol.

Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннел, которые не смогли быть на концерте, выразили свою поддержку и солидарность.

Мероприятие транслировали в прямом эфире на ITV и STV. Всего концерт посетили 8 тыс. зрителей, однако еще тысячи людей его смотрели по телевидению.

Кроме иностранных звезд, на концерте выступали и украинцы, в частности Джамала со своей песней 1944.

— Спасибо всем музыкантам за поддержку Украины, за то, что стоите вместе с Украиной, потому что это действительно важно для нас, — сказала она.

Кроме того, зрителям показали видеозапись выступления украинского скрипача Ильи Бондаренко, который сыграл прямо в укрытии.

Помимо миллионов фунтов общественных пожертвований, вещатели пожертвовали примерно 3 млн фунтов стерлингов дохода от рекламы. Еще 250 тыс. фунтов стерлингов было получено от продажи билетов.

Ранее украинская группа Антитела опубликовали видео, на котором они в военной форме предлагают выступить на концерте в прямом эфире из Киева. Однако организаторы отказались от их предложения.