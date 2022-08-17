Чемпион Америки и Украины по фридайвингу, подводный фотограф Андрей Хветкевич, который боролся за сердце Златы Огневич в проекте Холостячка, сделал каминг-аут и рассказал о помолвке.

Фото своего парня Хветкевич опубликовал в Instagram.

– Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честным перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и, наконец, я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы любите меня, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (ибо у меня точно были). В любом случае, я такой, какой есть, и я учусь принимать и любить себя.

Недавно он сказал “Да”, и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать нашу помолвку и его день рождения, — написал он.