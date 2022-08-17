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Участник Холостячки Андрей Хветкевич обручился с парнем

17 августа 2022, 21:31
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Андрій Хветкевич

Чемпион Америки и Украины по фридайвингу, подводный фотограф Андрей Хветкевич, который боролся за сердце Златы Огневич в проекте Холостячка, сделал каминг-аут и рассказал о помолвке.

Фото своего парня Хветкевич опубликовал в Instagram.

– Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честным перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и, наконец, я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы любите меня, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (ибо у меня точно были). В любом случае, я такой, какой есть, и я учусь принимать и любить себя.

Недавно он сказал “Да”, и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать нашу помолвку и его день рождения, — написал он.

В комментариях в адрес Хветкевича посыпалось немало поздравлений, в том числе от участников романтического реалити:

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  • Самые искренние поздравления! Радости и любви! – написал ведущий проекта Григорий Решетник.
  • Андрюха, ты Человек с большой буквы, ты достоин быть счастливым!) Рад за тебя, искренне, всем сердцем! Любите друг друга, пусть это будет на всю жизнь в счастье! Люблю тебя, друг, — добавил Андрей Задворный.
  • Очень смело! Будь счастлив, бро, – написал Алексей Тригубенко.
  • Андрюха, я рад, что ты счастлив! У жизни много плоскостей, ты это доказываешь своим примером! Круто, что не боишься говорить правду! Будьте счастливы, – заметил Роман Свичкоренко.
  • Андрюха, красавчик! Очень смело, теперь ты начал жить свою жизнь, и это круто, – написал Винченцо Дулепа.
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Фото: Андрей Хветкевич

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