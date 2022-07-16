Певица и главная героиня романтического реалити Холостяка 2 Злата Огневич рассказала, простила ли Андрея Задворного, с которым попыталась построить отношения после проекта.

По словам артистки, она ходила на психотерапию, которая ей очень помогла и спасла от депрессии. Говорит, многое переосмыслила и пережила.

— Сегодня Андрею я от искреннего сердца желаю всего самого лучшего. Относительно его поступка, как мужчины — мнение свое я не изменила. Это было странно и недостойно на то время, но я ему желаю мира, здоровья, чтобы у него, его семьи, ребенка все было хорошо. Чтобы он встретил ту девушку, с которой будет на одной волне, — подчеркнула Огневич.

Признается, капля грусти еще осталась. До конца не простила, поскольку еще должно пройти время, но относится к сложившейся ситуации стала легче.

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— После этого я даже симпатизировала парням, смотрела и думала, что классный. Я в себе почувствовала то, что начала обращать внимание на других мужчин и это классный признак, — подытожила Злата.

Напомним, в финале реалити Холостячка 2 Злата Огневич выбрала Андрея Задворного, с которым хотела построить счастливые отношения.

Спустя короткое время стало известно, что они расстались практически сразу. Такое решение принял Андрей, объяснив это тем, что короткое время он был счастлив, а после не хотел возвращаться домой. Задворный признался, что перестал ощущать то, что ощущал ранее.