Охранник хип-хоп исполнительницы Ники Минаж подал иск в суд на звезду и ее мужа.

Томас Вайденмюллер, который был начальником службы безопасности на концертах Ники Минаж с марта 2019 года, обвиняет супругов в избиении.

По словам охранника, однажды за кулисами на концерте артистки разгорелся конфликт. Ники Минаж разозлило, что во время ее выступления на сцену допустили фаната, за это звезда довела женщину-охранника до слез.

Вайденмюллер решил заступиться за коллегу, после чего Минаж накричала на него и бросила в Томаса свою туфлю. Он не получил травмы, однако в конфликт вмешался муж исполнительницы, Кеннет Петти, который ударил охранника по лицу и сломал ему челюсть.

После удара Вайденмюллеру пришлось перенести восемь операций по исправлению челюсти, и необходимо еще шесть.

В судебном иске охранник требует от артистки и ее мужа возмещения расходов на медицинские услуги. Представители Ники Минаж пока эту ситуацию не комментируют.

Напомним, что в сентябре прошлого года Ники Минаж оскандалилась из-за твита о вакцинации. Артистка публично рассказала о якобы побочных эффектах прививки.

По словам Минаж, друг ее двоюродной сестры потерял потенцию после прививки от Covid-19. Из-за этого его невеста отменила свадьбу. После твита артистку пригласили посетить администрацию президента США и поговорить с врачом о вакцинации.