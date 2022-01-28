Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Сломанная челюсть и 8 операций: охранник подал в суд на Ники Минаж и ее мужа

28 января 2022, 17:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Нікі Мінаж та Кеннет Петті, Ники Минаж и Кеннет Петти
Источник: Getty Images

Охранник хип-хоп исполнительницы Ники Минаж подал иск в суд на звезду и ее мужа.

Томас Вайденмюллер, который был начальником службы безопасности на концертах Ники Минаж с марта 2019 года, обвиняет супругов в избиении.

По словам охранника, однажды за кулисами на концерте артистки разгорелся конфликт. Ники Минаж разозлило, что во время ее выступления на сцену допустили фаната, за это звезда довела женщину-охранника до слез.

Вайденмюллер решил заступиться за коллегу, после чего Минаж накричала на него и бросила в Томаса свою туфлю. Он не получил травмы, однако в конфликт вмешался муж исполнительницы, Кеннет Петти, который ударил охранника по лицу и сломал ему челюсть.

После удара Вайденмюллеру пришлось перенести восемь операций по исправлению челюсти, и необходимо еще шесть.

В судебном иске охранник требует от артистки и ее мужа возмещения расходов на медицинские услуги. Представители Ники Минаж пока эту ситуацию не комментируют.

Читайте также:
Сломанная челюсть и 8 операций: охранник подал в суд на Ники Минаж и ее мужаЗнаешь чем удивлять! Ники Минаж показала откровенные топлес фото

Напомним, что в сентябре прошлого года Ники Минаж оскандалилась из-за твита о вакцинации. Артистка публично рассказала о якобы побочных эффектах прививки.

По словам Минаж, друг ее двоюродной сестры потерял потенцию после прививки от Covid-19. Из-за этого его невеста отменила свадьбу. После твита артистку пригласили посетить администрацию президента США и поговорить с врачом о вакцинации.

Источник
TMZ
Теги
Ники Минаж , Суд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь