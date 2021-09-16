Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж заявила, що її запросили до Білого дому, щоб поговорити про вакцинацію. Це сталося після публікації зірки у Twitter, де вона розповіла про нібито побічні ефекти від вакцини.

За словами Нікі, друг її двоюрідної сестри з Тринідаду втратив потенцію після щеплення від Covid-19. Через це його наречена скасувала весілля.

Співачка написала, що прийняла запрошення та відвідає адміністрацію президента США. Однак там зруйнували плани Мінаж і сказали, що просто запропонували їй переговорити з лікарем про вакцини.

– Як і інші, ми запропонували зателефонувати Нікі Мінаж одному з наших лікарів, щоб відповісти на її запитання про безпеку та ефективність вакцини, – сказав представник відомства в інтерв’ю NBC News.

На пост зірки відреагували уряди Тринідада і Великої Британії. Міністр охорони здоров’я Трінідада заявив, що уряд дуже серйозно ставиться до подібних заяв. Вони переглянули всі повідомлення щодо побічних ефектів від вакцини, але не виявили нічого схожого.

Головний лікар Англії Кріс Вітті звинуватив Мінаж в дезінформації і сказав, що їй має бути соромно за свої слова.

А прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пожартував, що інформацію про побічні ефекти вакцини від Covid-19 він хотів би отримували від лікарів, а не від Ніки Мінаж.

Раніше Нікі Мінаж відмовилася від участі у Met Gala 2021 через вимогу сертифікату про вакцинацію. Вона заявила, що зробить щеплення від Covid-19 лише тоді, коли проведе достатньо досліджень.

Співачка вже понад рік не проводить публічні виступи. За її словами, вона не хоче ризикувати через дитину, яку народила 30 вересня 2020 року.

Також Нікі Мінаж розповіла, що Дрейк заразився коронавірусом після вакцинації. Тому з огляду на цей приклад, вона поки не готова до щеплення.