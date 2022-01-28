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Персони

Зламана щелепа та 8 операцій: охоронець подав в суд на Нікі Мінаж та її чоловіка

28 Січня 2022, 17:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Нікі Мінаж та Кеннет Петті, Ники Минаж и Кеннет Петти
Джерело: Getty Images

Охоронець хіп-хоп виконавиці Нікі Мінаж подав позов в суд на зірку та її чоловіка.

Томас Вайденмюллер, який був начальником служби безпеки на концертах Нікі Мінаж із березня 2019 року, звинувачує подружжя у побитті.

За словами охоронця, одного разу за лаштунками на концерті артистки розгорівся конфлікт. Нікі Мінаж розлютило, що під час її виступу на сцену допустили фаната, за це зірка довела жінку-охоронця до сліз.

Вайденмюллер вирішив заступитись за колегу, після чого Мінаж накричала на нього і кинула в Томаса свою туфлю. Він не отримав травм, однак у конфлікт втрутився чоловік виконавиці, Кеннет Петті, який вдарив охоронця по обличчю і зламав йому щелепу.

Після удару Вайденмюллеру довелося перенести вісім операцій з виправлення щелепи, і необхідно ще шість.

У судовому позові охоронець вимагає від артистки та її чоловіка відшкодування витрат на медичні послуги. Представники Нікі Мінаж поки цю ситуацію не коментують.

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Нагадаємо, що у вересні минулого року Нікі Мінаж оскандалилася через твіт про вакцинацію. Артистка публічно розповіла про нібито побічні ефекти щеплення.

За словами Мінаж, друг її двоюрідної сестри втратив потенцію після щеплення від Covid-19. Через це його наречена скасувала весілля. Після твіта артистку запросили відвідати адміністрацію президента США та переговорити з лікарем про вакцинацію.

Джерело
TMZ
Теги
Нікі Мінаж , Суд
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